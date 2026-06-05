自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補者の中傷動画を作成していたとされる問題で、高市総理はきょう、関係者のやり取りとされる音声について、「秘書本人か判断することは難しい」と話しました。国会記者会館から中継です。高市総理がきのう、週刊誌の有料会員になることは「拒否する」などとして確認していなかった音声について、きょうの答弁では、音声を聞いてみたものの秘書本人のものかは「確認のしようがない」と説明