◇インターリーグカブス7―6アスレチックス（2026年6月4日シカゴ）カブス・鈴木誠也外野手（31）が4日（日本時間5日）、本拠地でのアスレチックス戦で代打出場し、左前打を放った。1点を追う9回2死の場面で、大歓声を受けながら登場。期待に応え、好機を広げた。続くスワンソンの中前適時打で同点に。7回途中6失点で降板した今永の黒星を消すと、続くクローアームストロングの右前適時打で劇的なサヨナラ勝ちを収めた。