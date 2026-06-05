漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の本予告映像が解禁された。潔世一役の高橋文哉、凪誠士郎役のKなど続々と登場しており、“原作再現度”がネット上で話題になっている。【動画】凪そっくり！原作完全再現のビジュアル公開された実写『ブルーロック』映像主題歌の作曲・編曲はGiga & TeddyLoidの2組が再びタッグを組み、大ヒット曲「踊」「唱」に続く、ラテン調のリズムで踊りたくなる楽曲