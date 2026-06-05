大阪地検の元検事正による性的暴行事件をめぐり、平口洋法務大臣はきょう（5日）の記者会見で、検察庁が職場環境を改善するため、今年度中に全職員を対象にハラスメント調査を行う予定だと明らかにしました。大阪地検の検事正だった北川健太郎被告（66）が当時の部下に対する準強制性交罪に問われている事件をめぐっては、被害を訴える女性検察官が今年3月、第三者委員会を設置して検察庁内でのハラスメント被害の実態を調査するよ