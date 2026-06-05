高市首相は５日午前の参院予算委員会で、２０２６年度補正予算案に計上した予備費について「非常に重要だ」と述べ、物価高対策に万全を期す考えを強調した。補正予算案は同日午後の参院本会議で採決が行われ、与党と国民民主党、チームみらいなどの賛成多数で可決、成立する。一般会計の総額は３兆１１３５億円で、ガソリン代などの燃料費補助に使用する新たな「中東情勢等対応予備費」に２兆５０００億円を計上した。使途を限