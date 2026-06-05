かつては「夫が稼ぎ、妻が家を守る」という家庭像が一般的で、夫が給与を妻に渡し、妻が家計を管理する“お小遣い制”を採用する家庭も多くありました。現在は共働き世帯が増えていますが、さまざまな事情からお小遣い制を続けている家庭も少なくありません。しかし、このお小遣い制には「家計の不透明さ」という問題が潜んでいます。収支が見えにくいまま運用されると、夫婦のどちらかに不満が蓄積し、最悪の場合、関係悪化につな