ホンダの一部乗用車において、燃料装置（低圧燃料ポンプ）の不具合によるリコールが発生しました。過去のリコール作業の不備により、そのまま使用を続けるとガソリンが漏れる恐れがあるため、所有者はお手元の車両を早めにご確認ください。【画像】消費者庁公式Webサイトのリコール詳細対象台数は計3364台ホンダ「N-BOX」「フィット」「ステップワゴン」「オデッセイ」など計23車種において、過去に実施された低圧燃料ポンプの交換