FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんは6月4日、自身のInstagramを更新。パソコン作業をする“おしごと”姿を披露しました。【写真】櫻井優衣のかわいい姿「このショットたまらないのですが」櫻井さんは「おしごとおしごと」とつづり、1枚の写真を投稿。パソコン作業をする自身の斜め横顔を披露しています。オフショルダーのシアートップスにプリーツスカートというかわいらしいコーディネートです。細い肩があらわになった美しいシルエッ