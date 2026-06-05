農地の違法転用が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】荒れ果てた農地に、とうもろこしを植えて再生に挑戦「ここが借りた農地の一番やばい『少年スポーツクラブが練習用にハウスを建て消石灰をまきまくり長年踏み固めた地獄の畑』です！とうもろこし頑張れ、マジ頑張れ、クリーニングしてくれ」と、その模様を紹介したのは明るい無職さん（@the_musyoku）。農地は農地法でその利用方法が制限されており、転用許可を受けずに