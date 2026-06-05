生活費の節約につながる株主優待を紹介2022年以降、日本では食品やエネルギー価格の上昇が続いています。スーパーで買い物をすると「以前より値段が上がった」と感じる場面も増えました。飲料や菓子類も例外ではなく、ほぼ毎月、メーカー各社による価格改定が相次いでいます。こうした環境のなかで注目されるのが、食品や飲料、自社商品などを受け取ることができる株主優待です。もちろん、株式投資である以上、株価は変動しますし