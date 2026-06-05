令和の現役高校生は、スマホの“新機種”にどれほど敏感なのでしょうか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』が実施した「スマホの機種変更（新機種）」に関する調査によると、現役高校生の9割以上が「スマホの新機種が出ても、すぐに機種変更をしない」と回答したことが分かりました。【調査結果】スマホの新機種が出たら、すぐに機種