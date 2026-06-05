タレントの鈴木奈々さんは6月4日、自身のInstagramを更新。ランジェリーを身に着けたセクシーショットを公開しました。【写真】鈴木奈々のランジェリー姿「いつもと雰囲気違う」鈴木さんは「我ながら谷間が凄いです！嬉しい！今が一番、自分の体に自信があります！スタイリストさんにバストにハリがあるって言われました！めちゃめちゃ嬉しいお言葉です」とつづり、1枚の写真を投稿。水色のランジェリーを着用した姿です。美しい谷