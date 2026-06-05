新型GT-Rどんなモデルに？日本自動車ジャーナリスト協会（略称AJAJ）の会員と日産自動車のCEOイヴァン・エスピノーサ氏との意見交換会が2026年５月某日に行われました。そこで彼自身が復活を予告した次期「GT-R」について、どのようなビジョンを考えているのかを聞くことが出来ました。2026年4月に行われた長期ビジョン発表会において、イヴァン氏は日産が世界に誇るスポーツカーGT-Rを復活させ、市場投入していくことを予告し