BILLY BOOが、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』とコラボレーションした、挿入歌「Darling」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】BILLY BOO×『時計じかけのマリッジ』、「Darling」コラボMV） 本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム