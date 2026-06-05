3日、三重県などに大雨を降らせた台風6号。東海地方で初めて出された「レベル4氾濫危険警報」と避難の課題は… 【写真を見る】新たな“台風のたまご”も…台風6号で東海地方初の｢レベル4氾濫危険警報｣ どう行動した？避難ルートに危険ないか事前確認を （岡部蒼人記者  3日）「午前2時を過ぎた三重県熊野市です。体が押されるような強い風で、目も開けていられないほどの横殴りの雨が降っています」 三重県の熊野市