愛知県知多市にある米菓の製造工場で5日、火災が発生し、消火活動が続いていますが、ケガ人はいないということです。警察と消防によりますと、5日午前9時前、知多市岡田の米菓メーカー・竹新製菓の従業員から「工場の方で火が出ている」と119番通報がありました。消防が出動し、午前11時半時点で消火活動が続けられていて、午前10時半ごろに上空から撮影した映像では、工場の屋根が焼け落ち、その隙間から燃え上