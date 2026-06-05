田中碧が所属するリーズは現地６月４日、2026-27シーズンの新アウェーユニホームを発表した。新アウェーユニのベースカラーはイエロー。襟元から肩にかけて黒のスリーストライプスが施されている。クラブは公式サイトで次のように説明している。「アディダスとのパートナーシップでは初めて、アディダスオリジナルスのトレフォイルロゴが採用された歴史的な一着だ。この新アウェーキットには、1998-99シーズン以来となる白いバ