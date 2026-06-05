ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアのプーチン大統領に当てた公開書簡を発表し、戦争の終結に向けた首脳会談を呼びかけました。ゼレンスキー大統領は4日、公開書簡で、プーチン氏に対して「戦争を終わらせる時だ」と終戦を促した上で、スイスやトルコ、アラブ諸国などの第三国で首脳会談を開催することを呼びかけました。ロシアのペスコフ大統領報道官は書簡の内容を確認したと述べ、プーチン氏に報告する予定だと発表しま