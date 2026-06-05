株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が4日、自身のXを更新。写真を投稿しながら、バーミヤンで食べたメニューを絶賛した。【写真】気になる！桐谷さんが絶賛したバーミヤンの五目麺連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「昨日の夕方雨が殆どやんだので、カッパを着ないで自転車でバーミヤン東中野店に行き五目麺を頂きました」と報告。続けて「五目麺は3割引キャ