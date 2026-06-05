俳優の今田美桜（29）が4日、自身のインスタグラムを更新。弾ける笑顔が印象的な“デート風ショット”を複数枚公開した。【写真たっぷり】思わずにやけてしまう！“デート”な雰囲気漂う今田美桜のプライベートショット今田は「いろいろです」とつづり、10枚の写真を投稿。美デコルテを見せた黒のセットアップをまとい、クシャッとした笑顔を見せる愛らしい姿や、無造作ヘアでリラックスした雰囲気が印象的なプライベートショ