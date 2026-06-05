サッカーFIFAワールドカップ2026で、日本代表がグループリーグ全3試合をホームユニフォームで戦うことが決まった。国際サッカー連盟（FIFA）が発表した各国の着用予定ユニフォームによると、日本はオランダとの初戦、チュニジアとの第2戦、スウェーデンとの第3戦のすべてで青を基調としたホームユニフォームを着用する。これにより、今大会で高い人気を集めている白を基調としたアウェーユニフォームは、少なくともグループリーグ