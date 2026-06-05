タレントのヒロミ（61）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛車である1965年製のシボレー「マリブ」に久しぶりに乗ったことを報告し、“大きなボディ”のマリブとの2ショットを披露した。【動画】「もうね 、快適なんだよね」同い年の“白くてデカい”愛車・マリブと2ショットのヒロミ冒頭、台風のため仕事がなくなり、空き時間を使って急遽“近況報告”動画を回していると説明。おなじみのガレージでの撮影で、ヒロミの