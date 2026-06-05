空港のゲートで航空機の前輪部分が突然破損し、数人が負傷しました。空港のゲートに止まった航空機。次の瞬間。前輪部分が突然破損し、機体が地面にたたきつけられました。ロイター通信などによりますと4日午後、フランクフルト空港のゲートでルフトハンザが運航するボーイング787型機が止まっていたところ、前輪部分が突然破損しました。事故が起きた当時、機内には乗務員と地上係員がいて数人が負傷し、治療を受けているというこ