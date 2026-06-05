モデルのローラ（36）が2日、自身のインスタグラムを更新。「千葉でプチ夏休み」と切り出し、紐ビキニ姿など自然のなかで開放的になった写真の数々を公開した。【写真】「美ボディー素敵〜」「相変わらずスタイル抜群」紐ビキニ姿で開放的なローラローラは、旅のきっかけについて「新潟に東京から車で戻ろうと思ったら、突然お友達の所に寄りたくなって、千葉に遊びにいったよ」と明かし、予定にとらわれない自由気ままな旅路