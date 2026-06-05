イチローさん米大リーグのマリナーズは4日、球団創設50年を記念し、8月7日（日本時間8日）の本拠地でのレイズ戦後に、球団OBによる本塁打競争を開催すると発表した。日本人で初めて米国野球殿堂入りしたイチローさんや、同じく外野手として活躍したマイク・キャメロンさんらが参加する。（共同）