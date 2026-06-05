先発メンバーを外れ、ベンチで控えるドジャース・大谷＝フェニックス（共同）【アトランタ共同】米大リーグは4日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はアトランタでのブレーブス戦に「4番・三塁」で出場し、5打数2安打だった。7―2で勝ったチームは、連敗を4で止めた。カブスの今永はアスレチックス戦に先発して6回0/3を投げ、4本塁打を浴びるなど6安打6失点で勝敗は付かなかった。4勝6敗のまま。鈴木は九回に代打で出場し、