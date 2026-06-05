中国共産党は習近平国家主席が6月8日から北朝鮮を訪問すると発表しました。金正恩総書記との首脳会談が行われる見通しです。中国共産党の外交活動を担う中央対外連絡部は5日、習主席が6月8日から9日まで北朝鮮を訪問すると発表しました。詳しい内容は明らかにされていませんが金総書記との首脳会談が行われる見通しです。今回の訪問は、習主席が5月、金総書記との再会談を模索するアメリカのトランプ大統領や北朝鮮との関係を強め