【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝池田慶太】レバノンに拠点を置く親イラン勢力ヒズボラの指導者ナイム・カセム師は４日、ヒズボラのレバノン南部からの撤退を拒否し、戦闘の継続を示唆する声明を出した。イスラエルとレバノン両政府は３日に「停戦の実施」に合意していたが、ヒズボラが追従しないことで米イラン交渉の進展は一層、不透明になっている。カセム師は声明で、レバノン南部からの撤退は「降伏であり、敗北であり、