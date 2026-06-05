トリンドル瑠奈が４日に東京都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開）のジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。鮮やかな赤ドレス姿で、髪を後方で上品に束ねて登場。１６９ｃｍ、細身のワンショルダーに赤いヒールサンダルで優雅に歩き、振り向いた背も完璧な女優の姿だった。別格の透明感で、会場を魅了した。映画はマイケル・ジャクソンの軌跡を描く、音楽エンターテインメント。