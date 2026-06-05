作詞家の秋元康氏（68）が、4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。タモリについて「放送作家は絶対勝てない」と語った。番組にタモリ（80）とともに出演。初対面について「一番初めはタモリさんの『オールナイトニッポン』。それに僕、高3か大学1年ぐらいの時に一番下のはがき選びで入ったんです」と話した。タモリがパーソナリティーを務めるニッポン放送「タモリのオールナイトニッポン」に放送