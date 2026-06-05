「落ちるナイフは掴むな」は株式投資の鉄則だが、Rょーへー氏はデイトレードにおいて逆の発想で稼いできた。 損切り判断基準、「雰囲気でトレードしている」という言葉の裏に隠された熟練者と初心者の決定的な差、そして「勝てると錯覚しやすいタイミング」の正体を伺った。全4回の第3回。 みんかぶプレミアム連載「デイトレード 最短で億り人を目指す！」第9回急落時に訪れる「沈黙」——勝者が必ず逃