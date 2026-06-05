元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が５日までに自身のインスタグラムを更新。夫・佐々木健介との幸せショットを公開した。６月４日は２人の３１度目の結婚記念日。「結婚記念日いつもありがとう」のチョコプレートと「３１」の数字のろうそくがささった大きなケーキを手に、佐々木とにっこり笑顔でのツーショットをアップした。「１年経つのもあっという間！！こちらこそいつもありがとうそして毎年、ケーキをありがと