◆米大リーグＤバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンを外れた。今季２度目のベンチスタートとなった。１０連戦の７戦目。二刀流出場翌日の予定通りの休養で、展開次第では試合終盤に代打起用される可能性も残されている。代役の１番にはベッツが入った。開幕直後に右脇腹を痛めて離脱していた