俳優の羽賀研二が先日、北海道夕張市で開催中の「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭２０２６」関連イベントに出席し、出演映画「ギャルゾンビ」への思いを語った。羽賀といえば今春、フランス・パリで開催された２０２６―２７年秋冬パリ・コレクションにモデルとして出演したばかり。国際的なファッションの舞台でランウェーを歩いた直後の映画祭登壇とあって、その動向に注目が集まった。羽賀は「映画は、涙を流したり