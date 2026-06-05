愛知県幸田町で4日夜、ランニングをしていた女性が大ケガをしたひき逃げ事件で、西尾市に住む34歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは西尾市の会社員・三川拓也容疑者(34)で、4日午後8時15分頃、幸田町菱池の信号のある交差点で、横断歩道を渡っていた女性(33)を車ではねて大ケガをさせたにも関わらず、逃げた疑いが持たれています。女性はランニング中で、右脚の骨を折る重傷です。警察がひき逃げ事