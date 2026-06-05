「謎解きの仕掛人」として人気のクリエイター・松丸亮吾が５日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。病院での恥ずかしエピソードを明かした。「行きつけの眼科、必ずフルネームで呼び出しを行うので」と書き出した松丸。“身バレ”防止のため、「お次にお待ちのまつｍ『はいぃぃぃ！！！』」と名前を呼び終わるのを待たずにいつも返事し、難を逃れてきたというが、この日はそれが「逆効果」に。「今回は『まつむら』さんがい