岐阜県多治見市の住宅で起きた強盗傷害事件で、逮捕された男の1人は「強盗殺人事件のニュースを見て同じようになりたくない」と警察に電話していました。 【写真を見る】｢ニュース見て、同じようになりたくない｣ 岐阜･多治見市の強盗傷害事件 犯行直前にインターホン→反応ないこと確認し部屋に侵入か 男2人を逮捕･送検 “トクリュウ”視野に捜査 名古屋市の中村光宏容疑者と水野正也容疑者は、5月30日の夜、