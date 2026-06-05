「S&P500は、8000の大台に乗る」ーー物価高や景気悪化が叫ばれる2026年下半期、市場の悲観論を裏切る予測を立てるのが、貯蓄ゼロから個人資産３億円を築いた「ライオンじゅんさん」こと、金盛潤一氏だ。 過去100年で3回しか起きていない異例の「歴史的相場」が、いま目の前に到来しているという。様子見や全額現金化がなぜ最大の損失につながってしまうのか。 そこで今回は、金盛氏に二極化が進む巨大テック株