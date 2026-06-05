他人と協力的な関係を築き上げるにはどうすればいいのか？ コンピュータで明らかになった戦略 囚人のジレンマゲームでは、対戦を何度も続けると協力的な関係が出てくると言われています。この関係について、コンピュータを使って実証したのが、国際政治学者のアクセルロッドです。彼は、ゲーム理論の専門家たちに呼びかけ、囚人のジレンマを用いたゲームの戦略プログラムを募集しました。「コン