あなたの血圧タイプが分かる！血圧が上がる２つの原因とは 原因が異なる２つのタイプの高血圧 血圧を上げる原因は精神的なもの（メンタル高血圧）と、体に起因するもの（フィジカル高血圧）の２つに分けることができます。まずは、メンタルが引き起こす高血圧について説明したいと思います。 精神的な要因で血圧が上がる典型例は「白衣高血圧」でしょう。このユニークな病名を耳にされたことがあるかもしれませんが、