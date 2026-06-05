『SPA!デジタルフォトグラフ水野瞳「シャッターに思いを込めて」』が5月29日から発売！ 発売を記念して、誌面カットを公開！ 『SPA!デジタルフォトグラフ 水野瞳「シャッターに思いを込めて」』が5月29日から発売中だ。リリースを記念して、誌面掲載カットが公開された。 SPA!デジタルフォトグラフ水野瞳「シャッターに思いを込めて」©高橋慶佑／扶桑社 表紙に