この先2週間、全国的に蒸し暑さが増してきます。7日(日)から8日(月)は各地で本降りの雨となり、西日本の太平洋側を中心に大雨のおそれがあります。先日の台風6号による大雨の影響で地盤の緩んでいる所があり、土砂災害に警戒が必要です。1週目:7日〜8日は全国的に雨や風が強まる大雨も明日6日(土)は、前線や低気圧の影響を受ける所は少なくなり、広い範囲に日差しが届くでしょう。7日(日)から8日(月)は、低気圧が発達しながら日