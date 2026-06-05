「市場 de 特別開放」2026年1月の様子 高松市中央卸市場（高松市瀬戸内町）で6月27日、「市場de特別開放」が行われます。売り切れ次第終了。 普段、登録業者しか利用できない高松市中央卸市場の水産物棟と加工水産物棟を午前8時から特別開放します。 新鮮な魚や野菜、果物などの買い物が楽しめます。フルーツ・やさいくじ、うみまち商店街の出張販売、健康チェック、おさかなタッチプールなどのイベントが行