阪神が2試合連続の「ダブルエラー」で痛い星を落とした。【もっと読む】阪神藤川監督は「見る目」なし？4日の西武戦の四回1死二、三塁。西川に右前打を浴び、まず三塁走者のネビンが生還。前進してきた右翼手の佐藤輝明（27）がバウンドに合わせられずにファンブルする間に、三塁で止まっていた走者が生還した。さらに本塁へ突っ込む渡部を見て慌てた佐藤輝は本塁へ悪送球。打者走者・西川の二塁進塁を許したことで、佐藤輝