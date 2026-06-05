気象庁は6月1日、「2026年5月の天候」を発表しました。それによると、5月は全国的に気温が高く、5月中旬を中心に記録的な少雨や多照となりました。さて、6月はどうなるのでしょうか?【5月の天候まとめ】全国的に気温が高く、5月中旬を中心に記録的な少雨や多照【5月上旬】前線を伴った低気圧がたびたび日本付近を通過し、全国的に天気は数日の周期で変わりました。2日頃や4日頃には、日本海や北海道の北を通過した低気圧や寒気の影