最初に断っておくと、この映画の解説は難しい。配給元が「本作の鑑賞後、未鑑賞の方に対してはどうか物語の核心、結末を一切口外しないでください」とクギを刺しているからだ。つまりはネタバレ禁止。【マテリアリスト 結婚の条件】「3高」に固執する物質主義者たちの皮肉な右往左往映画ファンとしてその心情は大いに理解できる。なぜなら本作の魅力は奇抜で斬新な社会性にあるからだ。2025年のカンヌ国際映画祭で審査員賞ほか