アジア株韓国株に「雪崩」ブロードコムと利上げ懸念でハイテク総崩れ 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 25170.00（-83.40-0.33%） 中国上海総合指数 4052.71（-5.07-0.13%） 台湾加権指数 44947.39（-730.07-1.60%） 韓国総合株価指数 8293.73（-345.68-4.00%） 豪ＡＳＸ２００指数 8638.10（-48.03-0.55%） アジア株は総じて下落。米半導体大手ブロードコムの見通し