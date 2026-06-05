歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が5日、自身のインスタグラムを更新。長女で、女優・舞踊家の市川ぼたん（堀越麗禾＝14）と長男で歌舞伎俳優の市川新之助（堀越勸玄＝13）の近影を公開し反響を呼んでいる。團十郎は「う、会わない間に、身長越えた？のかな、写り方？」とつづり、新之助がぼたんよりも背が高く見える制服のような姿の姉弟２ショットを披露した。これにファンからは「学園ラブのドラマ＆映画の主役カップル