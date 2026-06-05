フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が5日までに自身のインスタグラムを更新。作務衣姿の“大根娘”ショットを披露した。「野菜パワーあげる！Doyouknowsamue？」とつづり、えんじ色の作務衣姿で大根を掲げている写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「ほりえってぃは何でもやるスーパーアナウンサーだね！」「何時も笑顔が素敵で綺麗で格好良い聖夏さんが大好きです」「作務衣姿も素敵です環