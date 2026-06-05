俳優の石田ゆり子（56）が、4日、Instagramを更新。生活感あふれる自宅を公開し、反響が寄せられている。【映像】「絵画のよう」石田ゆり子の生活感あふれる自宅これまでInstagramで、「#ハニオ日記」とハッシュタグをつけ、飼い猫のハニオ目線で自宅の様子を発信してきた石田。洗濯物が積まれたテーブルや、無造作に置かれたクッションの上で飼い猫がくつろぐリビングなどを見せてきた。石田ゆり子、生活感あふれる自宅を公開